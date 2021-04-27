В ОБСЄ зазначають, що з 1 березня вони стикалися з подібними недопусками в Донецькій області вже 6 разів.

Місія ОБСЄ зафіксувала у період із вечора 23 до вечора 25 квітня 391 порушення режиму припинення вогню у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться в щоденному звіті СММ ОБСЄ за 26 квітня.

У Донецькій області спостерігачі ОБСЄ зафіксували 382 порушення режиму припинення вогню, включаючи 297 вибухів. Більшість з них відбулися ввечері 23 квітня в районах на південному сході від Авдіївки і на заході від Донецьку.

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Крім того, вранці і ввечері 24 квітня було неспокійно на заході від Горлівки. Також увечері 23 і 24 квітня - на півночі від Широкиного.

У Луганській області спостерігачі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, в тому числі і 2 вибухи.

Повідомляється, що 7 порушень режиму припинення вогню зафіксовані вночі з 23 на 24 та з 24 на 25 квітня в районах на сході та на південному сході від Станиці Луганської.

Крім того, бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати вільному пересуванню спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Спостерігачі зазначають, що їх знову не пропустили через блокпост в Оленівці (Донецька область).

Інцидент стався вранці 26 квітня на блокпост біля окупованої Оленівки. Патруль місії у складі 5 співробітників на 2 автомобілях з 1 причепом прибули на блокпост збройних формувань для проведення обміну причепами з іншим патрулем СММ, що прямував з підконтрольних уряду районів.

О 10: 35 до патруля підійшов член збройних формувань і попросив відкрити двері і багажники автомобілів для проведення візуального огляду. Спостерігачі відмовилися це робити.

Вже об 11: 05 бойовики на блокпості звернулися із запитом, щоб кожен співробітник СММ заповнив "декларацію про товари" із зазначенням всього, що було в автомобілях. Патруль ОБСЄ відмовив бойовикам у цьому проханні.

"О 12: 50 члени збройних формувань передали патрулю документ, в якому було зазначено, що СММ не дозволяється перетнути блокпост. О 13:30 патруль покинув блокпост і повернувся в Донецьк", - йдеться в повідомленні ОБСЄ.

В ОБСЄ зазначають, що з 1 березня вони стикалися з подібними недопусками в Донецькій області вже 6 разів. Через блокпост в Оленівці їх не пропускали тричі. Також схожі ситуації відбувалися три рази біля окупованої Олександрівки.

Ситуація на Донбасі: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко