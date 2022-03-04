Рятувальники припинили там роботи через обстріли.

В Очакові палають склади, рятувальники не можуть розпочати ліквідування пожежі.

Як повідомляє прес-служба ДСНС України, о 10 ранку стало відомо про займання складських приміщень на території Очакова.

Площа пожежі - 500 кв. м. Ліквідувати її пожежники не мають змоги - об 11:45 роботи припинили через обстріли.

Нагадаємо, 26 лютого ЗСУ завадили висадці ворожого десанту в Очакові. Усі атаки противника успішно відбито.

Раніше сьогодні стало відомо, що окупанти підійшли до Миколаєва. Місто продовжує оборонятися.

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