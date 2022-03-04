Очаків палає після авіаудару / скриншот
В Очакові палають склади, рятувальники не можуть розпочати ліквідування пожежі.
Як повідомляє прес-служба ДСНС України, о 10 ранку стало відомо про займання складських приміщень на території Очакова.
Площа пожежі - 500 кв. м. Ліквідувати її пожежники не мають змоги - об 11:45 роботи припинили через обстріли.
Масштабна пожежа спалахнула в Очакові після авіаудару
Нагадаємо, 26 лютого ЗСУ завадили висадці ворожого десанту в Очакові. Усі атаки противника успішно відбито.
Раніше сьогодні стало відомо, що окупанти підійшли до Миколаєва. Місто продовжує оборонятися.