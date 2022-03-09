За його словами, українська сторона працює над ефективністю цього формату спілкування.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив переговори з очільником МЗС країни-агресора Сергієм Лавровим. Вони відбудуться вже завтра, 10 березня. Українська сторона працює над тим, щоб вони були якомога ефективнішими.

Про це Кулеба розповів у відеозверненні.

"Очікування в мене від переговорів стримані. Я не покладаю на них якихось завищених очікувань, але ми, безумовно, будемо випускати по максимуму. Це - припинити вогонь. Це - звільнити наші території. І третій пункт - це безумовне вирішення всіх наших гуманітарних питань... катастроф. Це вже не питання, а катастрофи, створені російською армією", - заявив Кулеба.

Очільник МЗС наголосив, що Україна сильна, тому витискатиме максимум під час цих перемовин. Результат переговорів залежить не лише від української сторони, але й від інструкцій та директив, з якими у Туреччину приїде Лавров.

"Я сподіваюся, що він підійде до цих переговорів добросовісно, а не з пропагандистської перспективи. А дійсно із задачею пошуку рішення, як припинити цю війну, розв'язану Росією", - зауважив Кулеба.

Він попросив українців побажати українській команді успіху та пообіцяв, що гідно відстоюватиме національні інтереси.

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