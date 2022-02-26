Глава української прикордонної служби обурений підтримкою Білоруссю РФ.

Голова Держприкордонної служби України Сергій Дейнеко написав листа своєму вже колишньому колезі голові прикордонників Білорусі.

Документ закінчується так: "Ми переможемо! Будьте ви прокляті, тварі!".

Ці слова Дейнеко пояснюються тим, що за повного сприяння Республіки Білорусь російські війська вторглися в Україну через територію РБ.

"Республіка Білорусь спільно з Російською Федерацією веде війну проти України, нехтуючи положеннями міжнародного права, елементарними нормами людської моралі і цінностями життя", - йдеться в листі.

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