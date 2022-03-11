Українські воїни продовжують нещадно знищувати бойову техніку російських окупантів.

Українські захисники плідно працюють над знищенням важкої техніки ворога. Цього разу у приціл воїнів 30 омбр імені князя Костянтина Острозького потрапив ворожий танк.

Відео знищення танка загарбників з'явилося у Facebook бригади.

Воїни зазначили, що не витрачають зайвих ракет на знищення танків ворога. Техніку ліквідовують одним пострілом.

"Снайпери бувають різні. Є і такі, які полюють на важкого броньованого "звіра". Наприклад російські танки. Один постріл – одне попадання. Ракет даремно не витрачаємо! За таким принципом діють снайпери-протитанкісти 30 окремої механізованої бригади ім. князя Костянтина Острозького", - йдеться у дописі.

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