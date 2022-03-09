Можна тільки уявити, скільки рашистів здаються на милість наших солдатів.

Генштаб ЗСУ щодня доповідає, що моральний стан російських окупантів погіршується. Вони не хочуть воювати, тому масово тікають або погоджуються стати полоненими. Наприклад, сьогодні під однією тільки Снігурівкою в Миколаївській області вдалося захопити близько десяти ворогів. А інші солдати, які здаються доблесним ЗСУ, розповіли про тактику загороджувальних загонів в армії РФ. Свіжі дані від глави Миколаївської ОГА Віталія Кіма підтверджують, що число полонених російських солдат доходить до кількох тисяч. За його словами, один український генерал замовив 50 автобусів для перевезення окупантів, які здалися або були схоплені ЗСУ.

"Закінчили ми всі підготовчі роботи. Одна з підготовчих робіт — це... замовив генерал тут 50 автобусів для перевезення полонених. Ну, смішно-несмішно, а готувати треба. Всім на добраніч. Не думаю, що хтось буде стріляти вночі, вони намагаються спати там, готуватися до чогось завтра. Ми теж на дозорі, але завтра буде... як би це правильно сформулювати — завтра буде подія", — заявив Віталій Кім.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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