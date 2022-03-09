Венедиктова також закликала створити спеціальний трибунал щодо "безпрецедентної" кризи в Україні.

Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова закликала до "нової моделі" слідчих дій для розслідування ймовірних військових злочинів в Україні.

Виступаючи на прес-конференції в середу, Венедиктова подякувала 39 країнам, які, як повідомляється, приєдналися до апеляції України в Міжнародному суді проти Росії, повідомляє CNN.

Венедиктова також закликала створити спеціальний трибунал щодо "безпрецедентної" кризи в Україні.

"Міжнародне гуманітарне право, міжнародне публічне право, всі інститути, створені після Другої світової війни в якості превентивних, не цілком дієздатні. Тому потрібні нові моделі, нові механізми. Ми просимо наших партнерів про спільні моделі розслідування, тому що ті, які у нас є, на жаль, не працюють", — сказала вона.

Нагадаємо, раніше Венедиктова повідомляє, що її відомство вже порушило кримінальні справи про "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та ведення агресивної війни" і винесло попередження 40 особам, що входять до політичної еліти Росії.

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