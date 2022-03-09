В організації додали, що гуманітарна криза в Україні "продовжує швидко загострюватися".

Організація Об'єднаних Націй стежить за "шокуючими повідомленнями" про бомбардування пологового будинку в Маріуполі.

Так, у заяві організації йдеться, що медичні заклади, лікарні та медичні працівники не повинні "ніколи не ставати мішенню", передає CNN.

"Необхідно нагадати, що ми закликали, ВООЗ закликала до негайного припинення нападів на охорону здоров'я, лікарні, медичних працівників, машини швидкої допомоги — жодне з них ніколи не повинно бути метою", — заявив у середу офіційний представник ООН Стефан Дюжаррік.

Він додав, що гуманітарна криза в Україні "продовжує швидко загострюватися" - навіть попри те, що він описав продуктивну зустріч у середу між Міністерствами закордонних справ і оборони ООН і Росії.

На зустрічі високого рівня в Москві партнери домовилися зміцнювати співпрацю, щоб і надалі сприяти "своєчасної гуманітарної допомоги".

Нагадаємо, в результаті авіаудару по Маріупольському пологовому будинку, який здійснили російські терористи в середу, постраждали 17 осіб.

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