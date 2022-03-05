Президент наголосив на необхідності запобігти створенню нових "днр" і "лнр".

Окупація України тимчасова, тому необхідно гнати російських військових із країни.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

Він зазначив, що особливий героїзм – протестувати, коли твоє місто окуповане.

"Хай і тимчасово. Коли не маєш зброї, а тобі відповідають пострілами. І ти не біжиш. Коли не маєш броні, а на тебе їде БТР. І ти не відходиш. Саме тому окупація – тимчасово!", - наголосив Зеленський.

Він також зазначив, що окупація є штучною.

"Наші люди, наші українці не відступають. Не здаються. Не зупиняють спротиву. Вони кричать окупантам – йди додому. Як російський корабель! Відтісняють їх з нашої території. Перекривають їм дороги", - наголосив Зеленський.

За його словами, кожен метр нашої української землі, відвойований протестом і приниженням окупантів, це крок до перемоги для всієї України і це шанс на життя.

Президент закликав українців в усіх містах, куди зайшов ворог, переходити у наступ.

"Потрібно йти на вулицю! Потрібно боротись! Кожного разу, коли є можливість. Як у Херсоні. Як у Бердянську. Як у Мелітополі. Як у Конотопі. Треба виходити і гнати це зло з наших міст", - сказав Зеленський.

Він також наголосив на необхідності запобігти створенню нових "днр" і "лнр", у яких "нормальне життя просто неможливе", а там може бути "тільки рабство, тільки на колінах".

Як раніше повідомляв УНІАН, третій раунд переговорів між Україною та Росією відбудеться у понеділок, 7 березня.