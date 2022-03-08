Утім темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований.

Ворог здійснює перегрупування військ та намагається відновити наступ у напрямку Запоріжжя.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Ворог намагається відновити наступ, здійснюючи перегрупування військ для подальшого наступу в напрямку Запоріжжя. Основні зусилля окупантів зосереджуються на створенні умов для захоплення, але темпи просування знижені, особовий склад окупанта деморалізований", - зазначив він.

За словами Старуха, військові та місцеві мешканці згуртувалися навколо Запорізького краю.

"Лінія між світлом і темрявою пролягла по лініях українських окопів. На ворогів чекає тотальний опір озброєних українців – це те, що може стримати агресивні плани окупантів", - наголосив очільник ОВА.

Він підкреслив, що велика кількість запоріжців пішли до підрозділів територіальної оборони.

Як повідомляв УНІАН, Запорізька АЕС в Енергодарі наразі перебуває під повним контролем російських окупантів. На станції працює український персонал, який забезпечує роботу ядерних об'єктів. Поміж іншого працівники станції усувають наслідки обстрілів.

Станом на 5 березня повідомлялося, що Запоріжжя готується до облоги.

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