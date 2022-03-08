За словами окупанта, йому наказали стріляти, а він навіть не вміє.

Служба безпеки України опублікувала відео з бойовиком так званої "ЛНР", яке показує всю суть політики окупантів і професіоналізм "суперпотужної армії РФ".

Окупант розповів, що його не мобілізували, він просто йшов по продукти в Алчевську. Його схопили й змусили воювати.

"Вийшов у магазин по продукти, мене запакували прямо на вулиці та привезли до якоїсь будівлі. Потім закинули в самоскид і з іншими повезли далі", - стверджує він.

За словами окупанта, йому наказали стріляти, а він навіть не вміє.

"Сказали воювати. Але коли почався обстріл, я з іншими заліз у танк і ховався. Стріляти не стріляв – бо не вмію навіть", - каже полонений.

Раніше в одному з українських населених пунктів селяни затримали російського окупанта й провели з ним бесіду, запитавши, навіщо він прийшов воювати. Точна локація невідома.

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