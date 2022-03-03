У російському селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області рашистські "Гради" розгорнули в бік РФ по ходу руху від українського кордону.

Окупанти готуються влаштувати провокацію і обстріл своєї ж території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ.

Про це заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, посилаючись на дані Служби безпеки України.

"Інформація від СБУ: у російському селі Попівка, яке межує з Краснопільським районом Сумської області рашистські "Гради" розгорнули в бік РФ по ходу руху від українського кордону. В СБУ припускають, що окупанти готуються влаштувати провокацію і обстріл своєї ж території - з метою звинувачення України в атаці цивільного населення РФ", - зазначив він.

СБУ просить максимально поширити це повідомлення, щоб дати йому широкий розголос і зірвати провокацію.

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