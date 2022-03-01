Статися це може вже найближчим часом.

Україна вже 128 годин бореться з агресією РФ, яка вторглася в нашу країну 24 лютого.

Міністр оборони Олексій Резніков попереджає українців про фейки і про те, що окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

"Її мета - за допомогою брехні зломити опір українського народу і української армії. Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку. Після цього будуть масово кинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію. На "підтвердження" цього фейку будуть поширюватися начебто підписані "документи", а також змонтовані фейкові відеоролики. Це брехня. Не дочекаються! Ніякої капітуляції не буде! Тільки перемога! Попередьте всіх, кого ви зможете. Багато, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже в пеклі. Міцно тримаємо зброю! Продовжуємо опір! Слава України", - сказав Резніков.

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