Є ймовірність, що російські війська в Херсоні можуть створити живий щит з мирних громадян, щоб безпечно вийти з міста.
Голова області Геннадій Лагута передає, що Херсон і область залишаються під контролем ЗСУ. Однак у Херсоні можуть переховуватися російські диверсанти.
"Місто і область ніхто не окупував і не здав! За попередньою інформацією, окупанти переховуються в місті, щоб ЗСУ їх не знищили. Також є ймовірність, що окупанти хочуть створити живий щит з мирних людей, щоб вийти безпечно з Херсона", — зазначив Лагута.
Російські військові ходять по районах міста. Піхота була помічена біля Херсонського автовокзалу.
Лагута також повідомив, що розглядає можливість ввести в області зелений коридор для евакуації людей.
Зараз в місті помічена пожежа в ТРЦ "Фабрика". Рятувальники не можуть потрапити на місце події. Жителів міста просять не виходити з укриттів, не сідати в незнайомі машини і прислухатися до сигналів тривоги. У місті не проводиться евакуація, повідомлення про евакуацію є фейками.