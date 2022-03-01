Глава Херсонської області заявив, що російські війська можуть створити живий щит з мирних людей, щоб безпечно вийти з міста.

Є ймовірність, що російські війська в Херсоні можуть створити живий щит з мирних громадян, щоб безпечно вийти з міста.

Голова області Геннадій Лагута передає, що Херсон і область залишаються під контролем ЗСУ. Однак у Херсоні можуть переховуватися російські диверсанти.

"Місто і область ніхто не окупував і не здав! За попередньою інформацією, окупанти переховуються в місті, щоб ЗСУ їх не знищили. Також є ймовірність, що окупанти хочуть створити живий щит з мирних людей, щоб вийти безпечно з Херсона", — зазначив Лагута.

Російські військові ходять по районах міста. Піхота була помічена біля Херсонського автовокзалу.

Лагута також повідомив, що розглядає можливість ввести в області зелений коридор для евакуації людей.

Зараз в місті помічена пожежа в ТРЦ "Фабрика". Рятувальники не можуть потрапити на місце події. Жителів міста просять не виходити з укриттів, не сідати в незнайомі машини і прислухатися до сигналів тривоги. У місті не проводиться евакуація, повідомлення про евакуацію є фейками.

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