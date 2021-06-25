За добу російсько-окупаційні війська 14 разів порушили режим тиші.

Минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового.

Як йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, протягом доби зафіксовано 14 порушень режиму тиші з боку окупантів.

Зокрема, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

З мінометів калібру 120 мм російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових неподалік Південного, а у районі Шумів - один раз.

Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» калібру 100 мм.

Читайте такожНайкращий снайпер ЗСУ про свою мрію: знищити ПутінаУ напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а біля Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.

Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Неподалік Пісків російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"Унаслідок ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна доставили до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.

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Автор: Наталя Нічишина