Минулої доби в районі проведення операції Об'єднаних сил унаслідок ворожих обстрілів поранено українського військового.
Як йдеться у ранковому зведенні штабу ООС, протягом доби зафіксовано 14 порушень режиму тиші з боку окупантів.
Зокрема, біля населеного пункту Новгородське ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
З мінометів калібру 120 мм російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українських військових неподалік Південного, а у районі Шумів - один раз.
Поблизу Мар’їнки ворожі війська двічі відкривали вогонь з протитанкової гармати МТ-12 «Рапіра» калібру 100 мм.
Читайте такожНайкращий снайпер ЗСУ про свою мрію: знищити ПутінаУ напрямку Старогнатівки російські найманці здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог обстрілював військових Об’єднаних сил із автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.
Поблизу Невельського окупанти відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а біля Новотошківського – з мінометів калібру 82 мм.
Біля Красногорівки збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Неподалік Пісків російські найманці двічі обстрілювали українських захисників з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснював дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
"Унаслідок ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Воїна доставили до лікувального закладу. Стан пораненого – середньої тяжкості", - повідомили у штабі.
Вас також можуть зацікавити новини
- Сили спецоперацій України провели тренування на британському есмінці, пізніше "обстріляному" РФ (фото)
- Росіяни видали свої артилерійські навчання за обстріл британського есмінця - Арестович
- Бойовики не пускають МАГАТЕ на ядерні об'єкти в ОРДЛО: Кравчук зробив заяву
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram