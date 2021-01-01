Серед українських воїнів бойових втрат немає.

З початку поточної доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Про це йдеться у вечірньому зведенні штабу ООС.

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«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворожу вогневу активність було помічено декілька разів неподалік Авдіївки. Тут противник застосував проти наших захисників міномети 82-го калібру, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю», - йдеться у зведенні.

Також, додали у штабі, в обідню пору біля Авдіївки з напрямку населеного пункту Яковлівка було візуально виявлено БпЛА противника типу «квадракоптер» з перетином лінії розмежування. Безпілотник збили українські воїни.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська вели вогонь з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік населеного пункту Золоте-4 противник застосував гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети, а поблизу Новолуганського – стрілецьку зброю», - йдеться у зведенні.

У штабі наголосили, що на численні обстріли противника українські воїни надали ворогу адекватну відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає.

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Автор: УНІАН