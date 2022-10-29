На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки російських окупантів в районах трьох населених пунктів у Донецькій області.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook щодо оперативної інформації станом на 06:00.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Водяне, Кам'янка та Невельське Донецької області", - зазначили у Генштабі.

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Протягом минулої доби ворог завдав чотири ракетних та до 25 авіаційних ударів, здійснив понад 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Ударів противника зазнали райони більш ніж 35 населених пунктів. Серед них - Сіверськ і Пречистівка Донецької області; Малі Щербаки Запорізької області; Давидів Брід і Мала Сейдеминуха на Херсонщині та Кобзарці Миколаївської області", - йдеться у повідомленні.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала.

"Республіка Білорусь і надалі підтримує збройну агресію Російської Федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території цієї країни", - зауважили у Генштабі.

На інших напрямках окупанти здійснювали обстріли: на Сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Гай, Хрінівка та Леонівка Чернігівської області; на Слобожанському - з використанням артилерії різних типів, в районах Ветеринарного, Дворічної, Стариці, Стрілечої та Чугунівки.

На Куп'янському та Лиманському напрямках - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Берестового, Невського, Спірного, Ольгівки та Новоєгорівки; на Бахмутському - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах Бахмута, Бахмутського, Білогорівки, Часового Яру, Кліщіївки, Соледара, Зеленопілля та Яковлівки; на Авдіївському - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах Авдіївки, Водяного, Мар'їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах Великої Новосілки, Времівки, Гуляйполя, Залізничного та Павлівки.

"На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив близько 20 вильотів БпЛА різних типів", - повідомили у Генштабі.

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