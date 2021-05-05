Бойовики стріляли з боку тимчасово окупованої Ужівки в напрямку Водяного.

Незаконні збройні формування вперше від початку дії всеосяжного режиму припинення вогню, встановленого в липні 2020 року, обстріляли автомобіль української сторони Спільного центру контролю і координації (СЦКК) на Донбасі.

Читайте такожБойовики обстріляли "ковідну" лікарню на Донбасі, будівлю пошкоджено (фото, відео)Обстріл стався близько 18:40 3 травня поблизу населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку, повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

"На фоні збільшення інтенсивності обстрілів на Маріупольському напрямку, прагнучи зірвати системну роботу Української сторони СЦКК, російські найманці вдалися до безпрецедентного порушення - обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль спостережної групи. 3 травня 2021 року у кунзі (кузові універсального нульового габариту - УНІАН) автомобіля спостережної групи виявлено два вихідні кульові отвори, які стали наслідком обстрілу з кулемету калібру 7,62 мм", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що стріляли з боку тимчасово окупованої Ужівки у напрямку Водяного.

"Слід зазначити, що це перший подібний факт з часу дії заходів щодо всеохоплюючого режиму припинення вогню. Зазначене грубе порушення режиму припинення вогню є яскравим доказом небажання РФ припинити війну в Україні та свідчить про спроби подальшої ескалації збройного протистояння вздовж лінії розмежування сторін", - повідомила українська сторона СЦКК.

За фактом порушення зібрано відповідну доказову базу та направлено ноту на адресу СММ ОБСЄ.

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Автор: Катерина Комолова