Триває рятувальна операція.

Російські окупанти поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Facebook.

За його словами, цієї ночі російські окупанти вели обстріли по громадах вздовж лінії фронту від Авдіївки до Сіверська, а також завдали удару по відносному тилу.

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"На Горлівському напрямку найбільше постраждала Часовоярська громада – росіяни поцілили у гуртожиток навчального закладу в Часовому Яру, щонайменше 1 людина перебуває під завалами. Триває рятувальна операція", - розповів Кириленко.

Голова ОВА додав, що також було чутно вибухи в Одрадівці та на станції Майорськ Світлодарської громади. За його інформацією, в Авдіївці були поодинокі "прильоти" по старій частині міста, в Очеретинській громаді – вдарили по Желанному та обстріляли Кам’янку. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Кириленко поінформував, що вдосвіта ворог завдав ракетного удару по Краматорську – влучили у будівлю підприємства, без постраждалих.

Ворожі атаки РФ: що відомо про ситуацію в Україні

Вранці стало відомо, що росіяни "накрили" низку районів Харківщини. Біля Балаклії на міні підірвалося авто екстреної медичної допомоги, є жертва. Окрім цього, окупанти завдали ракетних ударів поблизу Дніпра. Відомо, що РФ направила у Чорне море два підводні човни, напоготові 32 "Калібра".

Проте Збройні сили України дають ворогу гідну відсіч. Спецпризначенці "посадили" російський гелікоптер Ка-52 на Запорізькому напрямку, наші захисники продовжують бої і закріплюються на звільнених територіях Херсонської області.

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