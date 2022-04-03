Наразі 23 постраждалих, серед них є діти.

Сьогодні увечері російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється", - зазначив він.

Також Синєгубов повідомив про загрози ракетних ударів у Лозівській громаді.

"Рекомендуємо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини", - зазначив очільник ОВА.

Синєгубов також зазначив, що по області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. Також, за його даними, Харківська область отримала від Уряду Польщі понад 600 тонн продуктів харчування, уже розпочали розподіл вантажів на громади області.

Нагадаємо, ЗСУ показали фото збитого ворожого винищувача під Харковом.

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