Сьогодні увечері російські окупанти обстріляли Слобідський район Харкова, є загиблі та постраждалі серед мирного населення.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"Увечері окупанти обстріляли Слобідський район Харкова. На жаль, є загиблі та постраждалі серед мирного населення. На зараз 23 постраждалих, серед них є діти. Інформація про кількість ще встановлюється", - зазначив він.
Також Синєгубов повідомив про загрози ракетних ударів у Лозівській громаді.
"Рекомендуємо евакуйовувати населення. Завтра електропоїздом плануємо перевезти лозівчан у напрямку Полтавщини", - зазначив очільник ОВА.
Синєгубов також зазначив, що по області найгарячіше в Ізюмському напрямку, там ЗСУ ведуть активні бої з окупантами. Також, за його даними, Харківська область отримала від Уряду Польщі понад 600 тонн продуктів харчування, уже розпочали розподіл вантажів на громади області.
Нагадаємо, ЗСУ показали фото збитого ворожого винищувача під Харковом.