Російська сторона намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні.

Російські загарбники вигадали нову провокацію, щоб дискредитувати Збройні сили Україні.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.

Російські окупанти під виглядом українського полку "Азов" готують удар по евакуаційному конвою, який організувало Генеральне консульство Греції в Маріуполі.

Таким чином російська сторона намагається дискредитувати Україну на міжнародному рівні, щоб знизити ступінь наданої нам підтримки.

Російсько-українська війна

З початку вторгнення російських військ в Україну втрати окупантів становлять понад 5 840 осіб. Також серед втрат до 211 танків, 862 одиниць бойових броньованих машин.

Ситуація в Києві на ранок 2 березня знаходиться під контролем ЗСУ. Противник постійно обстрілює місто з різної зброї.

Міністр оборони України Олексій Резніков, доповідаючи про ситуацію в країні вранці 2 березня, зазначив, що характер подій змінюється. Противник все частіше відмовляється продовжувати наступ.

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