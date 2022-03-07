Для виконання цієї мети на територію Білорусі перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі.

Про це йдеться у оперативній інформації станом на 18.00, 7 березня, щодо російського вторгнення.

"Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ. Окупанти планують активізувати авіацію, з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів.

У населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення. Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегруповування та поповнення запасів.

"Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях. Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію Росії", - додали в Генштабі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що РФ в оточених містах України утримує в заручниках понад 2 тисячі іноземців. Про це розповіла міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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