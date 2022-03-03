Вчора, 2 березня, стало відомо, що жителі Енергодара зупинили колону солдатів Російської Федерації. Мирне населення міста перегородило шлях окупантам і не пропустило їх до Запорізької атомної електростанції. А нещодавно з'явилися дані про нове прохання ворогів. Вони вмовляли жителів, щоб їх пропустили в місто сфотографуватися на тлі ЗАЕС. Це нібито потрібно для відправки звіту керівництву армії РФ.
Відповідною інформацією поділився голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Під час нещодавнього брифінгу він повідомив: "На сьогодні ситуація така, що російські загарбники там [на місці блокпоста, — примітка] приходять зі спробами провести переговори з керівництвом міста. Вони кажуть, що у них є завдання від їх керівництва зайняти Енергодар і майданчик Запорізької атомної електростанції. Вони навіть говорять про те, що їм достатньо тільки увійти в місто, сфотографуватися на тлі Запорізької АЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву, міністерству російської армії, для пропаганди, що вони контролюють станцію. Після цього вони нібито покинуть наші об'єкти".
Петро Котін підкреслив, що АЕС — це "не іграшка". Окупанти порушують всі домовленості і конвенції своїми спробами захопити атомну електростанцію.
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