Ворожих солдатів злякала стійкість і згуртованість жителів міста.

Вчора, 2 березня, стало відомо, що жителі Енергодара зупинили колону солдатів Російської Федерації. Мирне населення міста перегородило шлях окупантам і не пропустило їх до Запорізької атомної електростанції. А нещодавно з'явилися дані про нове прохання ворогів. Вони вмовляли жителів, щоб їх пропустили в місто сфотографуватися на тлі ЗАЕС. Це нібито потрібно для відправки звіту керівництву армії РФ.

Відповідною інформацією поділився голова НАЕК "Енергоатом" Петро Котін. Під час нещодавнього брифінгу він повідомив: "На сьогодні ситуація така, що російські загарбники там [на місці блокпоста, — примітка] приходять зі спробами провести переговори з керівництвом міста. Вони кажуть, що у них є завдання від їх керівництва зайняти Енергодар і майданчик Запорізької атомної електростанції. Вони навіть говорять про те, що їм достатньо тільки увійти в місто, сфотографуватися на тлі Запорізької АЕС і відправити відповідний звіт своєму керівництву, міністерству російської армії, для пропаганди, що вони контролюють станцію. Після цього вони нібито покинуть наші об'єкти".

Петро Котін підкреслив, що АЕС — це "не іграшка". Окупанти порушують всі домовленості і конвенції своїми спробами захопити атомну електростанцію.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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