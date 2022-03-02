У Держспецзв'язку закликають українців скаржитися на цю сторінку.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що російські окупанти створили фейкову сторінку Верховної Ради.

"Інформаційне військо!!! У сторінки Верховної Ради України з'явився фейк! Давайте разом приберемо його. Кидайте скарги на фейк", - йдеться в заяві відомства.

Ось адреса каналу, який потрібно заблокувати: https://t.me/verkhovna_rada_ua

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков попередив українців про фейки і про те, що окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію.

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