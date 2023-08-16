Ворог застосував артилерію, аби вбити кількох мешканців села.

В результаті удару РФ по Межівській громаді на Дніпропетровщині загинув 18-річний хлопець, ще четверо людей поранені, серед них 2-річна дитина. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Російські терористи вбили 18-річного хлопця. Він отримав поранення через ворожий удар по Межівській громаді, що на Синельниківщині. Лікарі до останнього намагалися врятувати юнака. Зробили все, що могли…", - зазначив Лисак.

За його інформацією, ще четверо людей постраждали.

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"Серед них дитина. Дівчинці лише 2 роки! Зараз вона в задовільному стані, лікуватиметься амбулаторно", - повідомив голова ОВА.

За інформацією Лисака, атака сталася по обіді і нині там досі горить сільгосппідприємство. Вогонь охопив понад 400 м кв.

Як повідомляв УНІАН, вчора близько 4:20 російські окупанти під час масованого ракетного обстрілу України поцілили по промисловому підприємству, пошкодили водний спортивний обʼєкт у Дніпрі.

Як повідомило МВС, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники. Внаслідок атаки є постраждалі. Також постраждала цивільна інфраструктура. Пошкоджено водний-спортивний обʼєкт: розбиті вікна, побитий фасад та внутрішня стіна приміщення.

На промисловому підприємстві були поранені 2 людини.

Ворог продовжив гатити по Дніпропетровщині вдень. Так, тричі за день окупаційна армія накривала Нікопольщину артилерійським вогнем. Під обстріл потрапили Нікополь та Марганецька громада. По ним ворог поцілив 10-ма снарядами.

Загиблих та постраждалих немає.

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