Запоріжжя / УНІАН

Російські окупанти вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується", повідомив він.

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За його даними, внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Також руйнувань зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома. На місці подій вже працюють рятувальники.

"Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів", - попередив Старух місцевих жителів.