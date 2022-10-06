Російські окупанти вдарили ракетами по об’єктах інфраструктури Запоріжжя.

Про це повідомив Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Окупант атакував ракетами обласний центр. Цілями ворога стали об’єкти інфраструктури. Інформація щодо руйнувань і постраждалих з’ясовується", повідомив він.

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За його даними, внаслідок ворожих атак виникли пожежі в місті. Також руйнувань зазнали житлові будинки. Точна кількість постраждалих ще не відома. На місці подій вже працюють рятувальники.

"Дотримуйтесь правил безпеки, перебувайте в укриттях. Не підходьте до вікон. Не фотографуйте наслідки прильотів. Не треба розповсюджувати інформацію щодо обстрілів", - попередив Старух місцевих жителів.