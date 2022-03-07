Частина окупантів була знищена, а частина потрапила в полон.

Російські окупанти під час вторгнення в Україну взяли із собою парадну форму.

Про це у Facebook повідомляє Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

"Вони їхали до нас вбивати наших дітей, руйнувати наші будинки, щоб потім пройти урочистим парадом Хрещатиком. Навіть везли із собою парадну форму з приколотими медалями. Але щось пішло не так. Частина з них удобрила українську землю, а частина - в полоні просить про прощення", - йдеться в повідомленні.

Як повідомив голова правління Центру оборонних стратегій Андрій Загороднюк, за неповні 11 днів опору ЗСУ вдалося знешкодити до 46 тисяч російських окупантів. Йдеться про вбитих, поранених і полонених.

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