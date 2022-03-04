Ворог намагається атакувати позиції українських захисників.

Російські окупанти везуть з Криму ув'язнених осіб для дестабілізації ситуації на півдні материкової України.

Про це попередили в Генштабі Збройних Сил України.

"Відмічено переміщення великої кількості автомобільної техніки з тимчасово окупованої території Криму, в якій окупанти здійснюють перевезення злочинців з місць виконання покарань для організації безладів у Миколаївській області", - йдеться у повідомленні.

У Генштабі розповіли, що напередодні ворог намагався здійснювати наступальні дії, проте значного успіху не досяг.

"На Таврійському напрямку противник, силами до п’ятнадцяти БТГр зосередив зусилля на напрямку Миколаїв – Вознесенськ. Після перегрупування та введення частини оперативних резервів у складі до БТГр продовжує наступ у напрямку Запоріжжя, частиною сил – на Маріуполь. Відзначено введення в операцію десантно-штурмових підрозділів ЗС РФ у напрямку на Миколаїв. Окупанти були зупинені на Миколаївському напрямку, але мали частковий успіх на напрямку Вознесенська", - йдеться у зведенні.

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