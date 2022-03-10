Ворог почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві.

Російські окупанти, які вторглися до України та вбивають мирне населення, почали вдаватися до хитрощів. Для обману українських військових вони використовують жовту стрічку, проте ворога усе одно можна вичислити.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Так, окупанти обмотують руку. Вони позначають себе жовтою стрічкою, що може ввести українських військових в оману.

"Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними", - наголошують у Генштабі ЗСУ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Житомирській області при обстрілі блокпосту загинули п'ятеро військових. Ще двоє отримали поранення.

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