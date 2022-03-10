Російські окупанти, які вторглися до України та вбивають мирне населення, почали вдаватися до хитрощів. Для обману українських військових вони використовують жовту стрічку, проте ворога усе одно можна вичислити.
Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Так, окупанти обмотують руку. Вони позначають себе жовтою стрічкою, що може ввести українських військових в оману.
"Як особливість, ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Проте, для ідентифікації приналежності до ЗС РФ жовта стрічка також кріпиться на ногу. Будьте пильними", - наголошують у Генштабі ЗСУ.
Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Житомирській області при обстрілі блокпосту загинули п'ятеро військових. Ще двоє отримали поранення.
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