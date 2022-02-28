Відновлення комунікацій вже почалося.

Окупаційні війська Російської Федерації продовжують обстрілювати українські поселення. Раньше УНІАН повідомляв, що минулої ночі вороги вели активний вогонь по Донецькій області. А тепер стало відомо про схожу ситуацію в Луганській області. Агресор обстріляв територію Гірської громади, до якої входять Гірське, Золоте, Нижнє та інші поселення.

Інформацією поділився голова Луганської ОДА Сергій Гайдай: "Російські окупанти цілу ніч гатили по Гірській громаді. Без жертв. Скрізь відсутні світло, газ, вода. Палають житлові будинки та соціальна інфраструктура. ДСНС працює. Електрики, комунальники, газовики починають роботи з відновлення комунікацій. Влада на місці, працює над гуманітарним забезпеченням постраждалого населення. Ситуація напружена, але контрольована".

Минулої ночі окупанти також постаралися прорвати оборону Києва. Наступ закінчився невдало — ЗСУ успішно відкинули ворога.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти захоплюють не тільки військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. За даними Washington Post, самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко здатний підтримати армію РФ в атаці на нашу державу вже сьогодні, 28 лютого.

Згідно зі свіжою інформацією від Генштабу України, темпи наступу армії агресора знизилися.

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