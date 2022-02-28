Військовослужбовці знищили його.

Російські окупанти при відступі забули танк на перегоні "Снігурівка-Миколаїв".

Про це повідомив екс-нардеп Сергій Лещенко в Telegram.

"Щойно закінчився опівнічний селектор керівництва "Укрзалізниці" з начальниками доріг. Звіт Одеської залізниці: роз'їзд 44 кілометри, перегін "Снігурівка-Миколаїв". Росіяни забули танк при відступі. Шляхійці викликали ЗСУ, танк був знищений. Поповнить план з металобрухту УЗ", - написав він.

Тепер співробітників, які виявили танк, повинні нагородити.

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