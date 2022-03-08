Йдеться про радіостанцію "Азовська хвиля".

Прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що російські окупанти захопили радіостанцію "Азовська хвиля", яка знаходиться в Бердянську.

"Попереджаємо всіх городян, що можливе поширення окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це дезінформація і маніпуляції", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше окупанти завезли на Запорізьку АЕС журналістів-пропагандистів для зйомки фейкового відео.

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