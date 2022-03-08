Окупанти захопили радіостанцію в Бердянську / фото УНІАН, Олександр Гіманов
Прес-служба Запорізької ОВА повідомила, що російські окупанти захопили радіостанцію "Азовська хвиля", яка знаходиться в Бердянську.
"Попереджаємо всіх городян, що можливе поширення окупантами інформації пропагандистського та антиукраїнського характеру. Знайте, це дезінформація і маніпуляції", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше окупанти завезли на Запорізьку АЕС журналістів-пропагандистів для зйомки фейкового відео.