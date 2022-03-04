Цю брехню активно поширюють у Херсонській області.

Російські окупанти продовжують вести інформаційну війну на Херсонщині. Цього разу вони запустили фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито покинув Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомили у Держспецзв'язку.

"Це не правда. Президент в Києві. Він зі своїм народом! Поширюйте цю інформацію усіма можливими способами знайомим, друзям, родичам з Херсонської області", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Зокрема, окупанти хочуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі, поширюючи дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ.

Зауважується також, що окупанти не дають можливості створити "зелений коридор", аби далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.

"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой з Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті - ще одна пропаганда для російського споживача", - додали також у МВС.

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