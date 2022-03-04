Російські окупанти продовжують вести інформаційну війну на Херсонщині. Цього разу вони запустили фейк про те, що президент Володимир Зеленський нібито покинув Україну. Ця інформація не відповідає дійсності.
Про це повідомили у Держспецзв'язку.
"Це не правда. Президент в Києві. Він зі своїм народом! Поширюйте цю інформацію усіма можливими способами знайомим, друзям, родичам з Херсонської області", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Херсоні окупанти захопили приміщення ТРК "Суспільне мовлення: Херсон". Зокрема, окупанти хочуть дезорієнтувати українців, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити українські війська до здачі, поширюючи дезінформацію про нібито "капітуляцію та підписання мирного договору з РФ.
Зауважується також, що окупанти не дають можливості створити "зелений коридор", аби далі розвивати гуманітарну катастрофу міста.
"Ворог підлий: він планує привезти гуманітарний конвой з Росії та журналістів, знімати сюжети, як воєнні РФ забезпечують містян їжею та медикаментами. У результаті - ще одна пропаганда для російського споживача", - додали також у МВС.