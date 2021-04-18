Окупаційна влада Криму змінила правила для прибулих на півострів, що були введені через пандемію коронавірусу.
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Як повідомляє "Крим.Реалії", з 17 квітня "іноземні громадяни та особи без громадянства" повинні будуть протягом трьох календарних днів із дня приїзду «пройти лабораторне дослідження на COVID-19 методом ПЛР і розмістити інформацію про результат на сайті російського Єдиного порталу державних і муніципальних послуг.
Крім того, прибулим необхідно буде заповнити електронну анкету, розміщену на згаданому порталі.
Відповідний порядок прописаний у змінах, внесених главою окупаційної адміністрації Криму Сергієм Аксеновим в указ «Про запровадження режиму підвищеної готовності».
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