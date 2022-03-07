Наразі на об’єкті зберігається високий ризик виникнення небезпечних ситуацій.

Російські окупанти змушують керівництво Запорізької АЕС всі дії узгоджувати з їхніми представниками.

Про це повідомляє прес-служба НАЕК "Енергоатом" в Telegram-каналі.

"Запорізька АЕС наразі перебуває під повним контролем російських окупантів. На станції працює український персонал, який фахово намагається максимально забезпечити безпечну роботу ядерних об'єктів. Поміж іншого працівники станції усувають наслідки обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти змушують керівництво ЗАЕС всі дії узгоджувати з їхніми представниками.

Оскільки на ЗАЕС перебувають озброєні російські військові, які не мають професійних навичок безпечного поводження з високотехнологічними ядерними установками, надалі зберігається високий ризик виникнення небезпечних з огляду на атомну та радіаційну безпеку ситуацій.

Наразі в роботі перебувають два енергоблоки ЗАЕС. Інші – у стані ремонту або холодного зупинення.

Проте, станом на 10:10 7 березня 2022 року діючі атомні електростанції України продовжують стабільно працювати.

Зазначається, що поточна потужність всіх чотирьох українських АЕС забезпечує необхідні обсяги виробництва електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

В умовах воєнного стану та повномасштабної агресії з боку Росії "Енергоатом" посилив контроль і визначив виключну пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими.

Основне обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень та будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливих об’єктів АЕС за межами їхніх захищених зон – під посиленим наглядом та контролем.

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