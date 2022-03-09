Раніше УНІАН писав, що сьогодні під Харковом Збройні сили України знищили ворожу ДРГ. А тепер стало відомо про ще одну перемогу наших доблесних воїнів. Генштаб ЗСУ розповів про поразку окупантів під Макаровим та Бородянкою. У повідомленні також є хороша новина про білоруських солдатів. Вони відмовляються брати участь у війні.
"У районі населених пунктів Бородянка і Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат", — заявили в Генштабі.
Командування ЗСУ також розповіло, що серед білоруських солдатів було проведено анонімне опитування щодо бажання брати участь у війні на боці ЗС РФ. Переважна частина особового складу відмовилася приєднуватися до російсько-нацистських окупантів.
Що ще повідомили в Генштабі
- На Сході захисники України стримують противника відразу в трьох операційних районах — Донецькому, Слобожанському і Таврійському.
- На Північно-Західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції в Поліському та Волинському операційних районах.
- Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується.
- Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції з підриву довіри до представників української державної влади на місцях.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.