Командування поділилося черговим зведенням.

Раніше УНІАН писав, що сьогодні під Харковом Збройні сили України знищили ворожу ДРГ. А тепер стало відомо про ще одну перемогу наших доблесних воїнів. Генштаб ЗСУ розповів про поразку окупантів під Макаровим та Бородянкою. У повідомленні також є хороша новина про білоруських солдатів. Вони відмовляються брати участь у війні.

"У районі населених пунктів Бородянка і Макарів під час наступальних дій підрозділів ЗС України противник зазнав значних втрат", — заявили в Генштабі.

Командування ЗСУ також розповіло, що серед білоруських солдатів було проведено анонімне опитування щодо бажання брати участь у війні на боці ЗС РФ. Переважна частина особового складу відмовилася приєднуватися до російсько-нацистських окупантів.

Що ще повідомили в Генштабі

На Сході захисники України стримують противника відразу в трьох операційних районах — Донецькому, Слобожанському і Таврійському.

На Північно-Західному напрямку частиною угруповань зі складу сил оборони здійснюється прикриття державного кордону з Республікою Білорусь. Триває ведення оборонної операції в Поліському та Волинському операційних районах.

Російські окупанти деморалізовані, психологічний стан військовослужбовців ЗС РФ стрімко погіршується.

Водночас підрозділи інформаційної боротьби ЗС РФ готують психологічні акції з підриву довіри до представників української державної влади на місцях.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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