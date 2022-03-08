Надійшли офіційні коментарі.

Тринадцять днів тому путінська армія "орків" і нелюдів вторглася в Україну. Наша країна опинилася в стані війни — справжньої війни, в якій доблесні ЗСУ продовжують давати більш ніж гідну відсіч ворогові. Тим часом Організація Об'єднаних Націй раптом вирішила згладити кути. ООН наказала своїм працівникам не використовувати слово "війна" при описі ситуації в Україні. Це нібито може завдати репутаційного удару.

Видання Irish Times змогло ознайомитися зі змістом електронного листа, який департамент з комунікацій ООН розіслав усім співробітникам. У документі сказано: "[Використовуйте] "конфлікт" або "військовий наступ", а не "війна" або "вторгнення", коли мова йде про ситуацію в Україні. Не додавайте український прапор в особисті або офіційні акаунти в соціальних мережах або на веб-сайти".

"Це важливе нагадування про те, що ми, як міжнародні цивільні службовці, повинні бути об'єктивними. Існує серйозна можливість репутаційного ризику, на який нещодавно звернули увагу високопосадовці", — продовжила організація.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба у своєму повідомленні у Twitter зазначив, що йому важко повірити, що ООН могла б, по суті, запровадити таку ж цензуру, як Кремль.

Він закликав ООН швидко спростувати повідомлення про те, що організація заборонила використання слів "війна" та "вторгнення" про війну Росії проти України, якщо ці повідомлення помилкові.

"На кону репутація ООН", — наголосив Кулеба.

Організація Об'єднаних Націй відреагувала на претензію. Її представник Стефан Дюжжарик відповів виданню The Guardian, що це "просто не той випадок, коли співробітникам було надано вказівку не використовувати такі слова, як "війна" або "вторгнення" для опису ситуації". Він також відзначив повідомлення заступника генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло, де вона вживає словосполучення "безглузда війна" в Україні.

Стефан Дюжжарик сказав, що співробітників ООН просять оформляти всі повідомлення про ситуацію в нашій державі, згідно з загальною позицією організації. Представник ООН також не заперечує можливості існування листа, який потрапив до рук Irish Times. Його міг вислати керівник якогось підрозділу, але Дюжжарик документ не бачив. Інші працівники організації, з якими зв'язалися журналісти The Guardian, теж не отримували такої вказівки.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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