Ввечері окупанти знову відкривали вогонь по українських позиціях та поранили одного бійця.
Читайте такожНові порушення перемир'я окупантами: у штабі розповіли про ситуацію на Донбасі
Про це повідомляє українська делегація Тристоронньої контактної групи у Telegram.
Зазначається, що поранення військовий отримав у районі Гнутово о 18:00. Його вже евакуювали медики. У ТКГ кажуть, що стан бійця стабільний.
«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.
Зрив перемир'я: новини на тему
- Окупанти вчора гатили на всіх напрямках: один боєць ЗСУ поранений
- Бойовики продовжують розміщувати озброєння на Донбасі – українська сторона СЦКК
- "Вони порушили всі накази": Хомчак розповів про загибель сержанта Журавля, який рятував побратима в районі ООС
- "Тепер Олег захищатиме нас на небесах": у Запоріжжі попрощалися із загиблим під Пісками бійцем (фото)
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram