Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші».

Ввечері окупанти знову відкривали вогонь по українських позиціях та поранили одного бійця.

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Про це повідомляє українська делегація Тристоронньої контактної групи у Telegram.

Зазначається, що поранення військовий отримав у районі Гнутово о 18:00. Його вже евакуювали медики. У ТКГ кажуть, що стан бійця стабільний.

«Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ», – йдеться у повідомленні.

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Автор: УНІАН