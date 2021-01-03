Від початку 3 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Протягом 2 січня проросійські найманці тричі відкривали вогонь по українських бійцях.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», ворог обстрілював біля Пісків. Там противник застосував проти українських захисників гранатомети різних систем та великокаліберний кулемет.

Неподалік Павлополя було зафіксовано поодинокі неприцільні постріли збройних формувань Російської Федерації зі стрілецької зброї, а поблизу Лебединського – ще й з великокаліберного кулемета.

«Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» спостерігалася тиша. Серед українських воїнів бойових втрат та поранень немає», – заявляють у штабі

Від початку 3 січня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: УНІАН