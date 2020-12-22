З початку цієї доби штаб обстрілів з боку бойовиків не фіксував.

21 грудня бойовики шість разів порушили так зване перемир’я на Донбасі. По позиціях Збройних сил окупанти гатили, зокрема, з гранатометів і кулеметів.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Поблизу Золотого-4 бойовики відкривали вогонь з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По позиціях українських захисників неподалік Південного, Луганського та Шумів ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил отримали осколкові поранення поблизу населеного пункту Південне. Воїнів оперативно доставили до лікувального закладу та надали кваліфіковану допомогу медиків. Стан їхнього здоров’я – задовільний», – йдеться у повідомленні.

Також окупанти обстріляли позиції «Сходу» поблизу Водяного на Приазов’ї – зі станкового протитанкового гранатомета.

«На численні та прицільні обстріли російсько-окупаційних військ, українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – кажуть у штабі.

З початку цієї доби штаб обстрілів з боку бойовиків не фіксував.

Зрив перемир'я: що відомо

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Автор: УНІАН