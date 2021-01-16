Протягом минулої доби, 15 січня, російські найманці 5 разів порушили режим тиші.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
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В районі Гнутового і Талаківки ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Неподалік Трудівського противник здійснив в бік наших позицій кілька черг зі стрілецької зброї. Внаслідок пострілів, один український захисник отримав вогнепальне поранення. Воїна було швидко доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога.
Поблизу Південного російсько-окупаційні війська вели вогонь з підствольного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
«На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ», – йдеться у зведенні.
З початку 16 січня штаб не фіксував порушень режиму тиші з боку бойовиків.
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