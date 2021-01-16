Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено "режим тиші".

Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) поінформувала про стан бійця, якого учора вночі поранили російські окупанти під час обстрілу в районі Волновахи.

Читайте такожОкупанти обстріляли позиції ЗСУ й поранили одного воїна

Про це йдеться у повідомленні делегації у Facebook.

Зазначається, що нині військовий під наглядом лікарів.

«Вчора 15 січня, близько 22:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Волноваха отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Йому надано медичну допомогу, стан стабільний», – повідомляє ТКГ.

Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Зрив перемир'я: новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН