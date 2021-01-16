Українська делегація у Тристоронній контактній групі (ТКГ) поінформувала про стан бійця, якого учора вночі поранили російські окупанти під час обстрілу в районі Волновахи.
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Про це йдеться у повідомленні делегації у Facebook.
Зазначається, що нині військовий під наглядом лікарів.
«Вчора 15 січня, близько 22:00 внаслідок обстрілу противником наших позиції в районі Волноваха отримав поранення один військовослужбовець Збройних Сил України. Йому надано медичну допомогу, стан стабільний», – повідомляє ТКГ.
Українською стороною СЦКК з використанням координаційного механізму було введено «режим тиші» та направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ.
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