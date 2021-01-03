У КПВВ надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 30 особам.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій за тиждень вилучили та знешкодили майже 260 вибухонебезпечних предметів в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Так, з 26 грудня 2020 року по 1 січня 2021 року сили та засоби підрозділів ДСНС зі складу Об'єднаних сил майже півсотні разів залучалися для очищення від вибухонебезпечних предметів місцевості, об’єктів життєзабезпечення та інфраструктури, у тому числі супроводжували аварійні бригади комунальних підприємств під час проведення ремонтних та профілактичних робіт на об’єктах електро та водопостачання.

"Піротехнічні розрахунки ДСНС обстежили майже 18 га території, вилучили та знешкодили 258 вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, у пунктах надання допомоги населенню, розташованих на території КПВВ, рятувальники надали допомогу, зокрема домедичну та психологічну, 30 особам.

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Автор: Світлана Закелова