Верховна Рада України продовжила ще на один рік дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі.
Як передає кореспондент УНІАН, за закон "Про внесення зміни до статті 1 закону України "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" (реєстраційний номер 4467) проголосували 304 народних депутати.
Читайте такожОкупанти на Донбасі відкрили гранатометний вогонь біля Шумів
Не голосували в повному складі фракції "Голос" та "Батьківщина".
Даним законом продовжено дію раніше ухваленого закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО до 31 грудня 2021 року.
Закон про "особливий статус" ОРДЛО: що відомо
- 16 вересня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі, який на розгляд парламенту вніс тодішній президент Петро Порошенко.
- Передбачалося, що закон діятиме на три роки. Потім його чинність щороку продовжували.
- Згідно з законом, тимчасово особливий порядок місцевого самоврядування запроваджується на три роки, і «держава гарантує, відповідно до закону, недопущення кримінального переслідування, притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності та покарання осіб – учасників подій на території Донецької, Луганської областей».
- Відповідно до закону, в окремих районах Донецької та Луганської областей передбачається здійснення відповідними територіальними громадами безпосередньо та через органи місцевого самоврядування місцевого самоврядування з додержанням Конституції та законів України, а також запровадження законами України особливого порядку призначення керівників органів прокуратури і судів, який передбачає участь органів місцевого самоврядування у вирішенні цих питань.
- Документом передбачено, що держава гарантує право використання російської чи іншої мови «в суспільному та приватному житті, вивчення і підтримку російської і будь-яких інших мов, їх вільний розвиток і рівноправність».
- Згідно із законом, держава надає підтримку соціально-економічному розвитку окремих районів Донецької та Луганської областей.
- Закон передбачає «можливість створення рішенням міських, селищних, сільських рад із числа громадян України, які постійно проживають у відповідних населених пунктах, на добровільних засадах загонів народної міліції, на які покладається реалізація завдання з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів і які реалізують повноваження, передбачені для них законами України, здійснення координації діяльності таких загонів з охорони громадського порядку в населених пунктах окремих районів відповідним сільським, селищним, міським головою тощо».
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram