Артист назвав дії Росії військовим злочином, рівного якому не було в Європі з часів Другої світової війни.

Лідер українського гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук звернувся до росіян, чий президент розв'язав війну проти України.

Ролик артист розмістив на своїй сторінці в Instagram.

"П'яту добу по всій Україні гинуть люди від російських бомб, наші мирні міста ще кілька днів тому - зараз перебувають під ударами ваших балістичних ракет. Наші діти народжуються в бомбосховищах і, як же це жахливо, гинуть під акомпанемент і через російські обстріли", - сказав він.

Він назвав дії Росії військовим злочином, рівного якому не було в Європі з часів Другої світової війни. Ім'я злочинця відоме всій планеті, і зупинити його можуть саме росіяни.

"Вам здається, що у вас не вийде, вам здається, що це дуже страшно - всім вийти на вулиці і вимагати від обраної вами ж влади зупинити це безумство і вивести ваші війська з території України. Але цей страх нікчемний у порівнянні з тим, в яку безодню веде всіх вас збожеволілий диктатор Путін", - підкреслив Вакарчук.

Він закликав громадян Росії не мовчати, поки ще не зовсім пізно.

"Виходьте! ВСІ! На площі і вулиці своїх міст і сіл, по всій Росії - чим більше вас, тим менше ваш страх. Вимагайте припинити війну!"- закликав лідер ОЕ.

Також він звернувся до російських матерів, адже зараз їхніх дітей вбиває Путін, відправляючи гарматним м'ясом на війну.

"У вас є останній шанс врятувати своїх дітей - говоріть з ними! Нехай відмовляються їхати воювати в Україну! Не ставайте мовчазними співучасниками вбивств ваших дітей кремлівськими злочинцями!" - закликав він російських матерів.

Також він звернувся до тих матерів у РФ, які вже запізнилися: "Я в коментарях залишу інформацію, куди дзвонити, якщо ваші сини, брати, батьки, поїхавши на" навчання " не відповідають кілька днів. Можливо, вони ще живі, в полоні".

"Росіяни, врятуйте себе. Путін воює не тільки з Україною, з Європою, з цивілізацією, він воює і з вами!"- підсумував Вакарчук.