Маріуполь — одне з міст, де постійно ведуться бої. Російські окупанти намагаються взяти його в блокаду. Вороги вже відрізали жителів від світла, води, тепла і шляхів постачання продуктів. А через обстріли відновити комунікації вкрай важко. Мужні захисники Маріуполя стримують агресора, адже розуміють, наскільки це важливо. Нещодавно необхідність відстояти місто підкреслив заступник командира "АЗОВа" з позивним "Калина".

Військовий записав звернення до мирних громадян, влади і всього світу. У ньому заступник командира заявив: "Хочу звернутися до суспільства, до України, що захисники Маріуполя тримають оборону. Йдуть важкі бої. Переважаюче за чисельністю угруповання намагається прорвати лінію захисту і увірватися в місто. Зараз важливо утримати Маріуполь, адже це останнє місто, яке не дозволяє створити сухопутний коридор з Росії до Криму. Важливо розуміти всім як в Україні, так і в усьому світі — Маріуполь не можна втратити, адже це остання фортеця України на Приазов'ї. Втратимо Маріуполь — втратимо всю Україну".