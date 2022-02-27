В Генштабі розповіли, що деякі країни вже надіслали допомогу.

Союзники НАТО посилюють підтримку України.

Про це йдеться у Facebook Альянсу.

В рамках співпраці Україна отримає гармати, боєприпаси та ракети, включно із засобами протиповітряної оборони та протитанкового обладнання. Деяку допомогу вже надіслали, а деяку ще погоджують.

Зокрема, Італія готує фінансову підтримку, а Іспанія гуманітарну допомогу. Водночас Туреччина поглиблює оборонні зв’язки з українськими партнерами.

Оборонну допомогу Україні готові надати Бельгія, Канада, Чехія, Естонія, Франція, Німеччина, Литва, Латвія, Нідерланди, Польща, Словаччина, Велика Британія та США.

"НАТО вже багато років надає підтримку, щоб українці могли себе захистити. Ми продовжуватимемо це робити і закликатимемо інших зробити те ж саме", - йдеться у заяві.