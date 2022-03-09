Окупант також розповів, що російських солдатів всю дорогу в Україну обманювали.

Українські спецслужби перехопили розмову російського окупанта, який розповідав про свого командира, який відправив його і товаришів по службі на війну в Україну.

За словами військового РФ, всю дорогу в Україну їм брехали.

"Я йшов за командиром, побачив, як він до цього поставився. Я бачив як пацанів віддав на бійню. Я за ним не піду вже. Зброю списано. Я щодо зброї питав ще перед від'їздом, а вони кажуть: "А ви спочатку поверніться". Я кажу: "У сенсі? Ми ж на навчання їдемо. А тут ніфіга собі", - сказав окупант.

Також він розповів, що його бригада зараз знаходиться в Бородянці. Але, за словами військового, він не хоче більше залишатися в Україні.

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