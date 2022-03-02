Пасажирів закликають бути особливо уважними.

У потязі пасажирам вдалося виявити й затримати ворожого диверсанта.

Деталі інциденту розповіли в "Укрзалізниці".

"У 6-му поїзді, вагоні номер 7, пасажири спільно з залізничниками затримали диверсанта. Його викрили через необачну спробу почати агітацію за "русский мир" та проти "бендерівців". Не зорієнтувавшись, пасажир робив це на Львівщині. Всі пасажири УЗ знають, наскільки уважними до проблем людей є провідники. Якщо в купе хтось відкриває зіпсовану консерву, провідник обов’язково допоможе її знешкодити та викинути. З диверсійною консервою сталося те саме, адже в наших провідників залізні нерви", - йдеться у повідомленні.

У підсумку зловмисника затримали, знешкодили й передали правоохоронцям на Рівненщині.

"Будь ласка, якщо в потягах ви бачите подозрілу поведінку людей - звертайтесь до провідників поїзду. У них залізні нерви. Вони знають, що робити – і з консервами і з диверсантами", - звернулися до пасажирів в УЗ.

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