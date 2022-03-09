У США не знають, чи є для розв’язання такої "логістичної" дилеми суттєві підстави.

У Пентагоні назвали необґрунтованою ініціативу Польщі дати у розпорядження Сполученим Штатам свої МіГ-29, щоб у подальшому уможливити передачу цих винищувачів Україні.

Про це йдеться у заяві Міноборони США.

Як зазначив речник міністерства Джон Кірбі, пропозиція Польщі покриває тільки деякі аспекти складнощів, які викликає це питання.

Водночас у всіх членів НАТО викликає "серйозну стурбованість" перспектива, що ці винищувачі вилетять з бази у Німеччині і перетнуть повітряний простір, у якому воює Росія з Україною.

"Як ми уже казали, рішення про передачу польських літаків Україні врешті залишається за польським урядом. Ми продовжуємо консультації щодо нашої поточної допомоги Україні у сфері безпеки, тому що, по суті, пропозиція Польщі демонструє лиш деякі зі складнощів цього питання. Перспектива того, що винищувачі, які будуть у "розпорядженні Сполучених Штатів", вилетять з бази США/НАТО у Німеччині і пролетять повітряний простір, у якому Росія воює з Україною, викликає серйозну стурбованість у всього НАТО. Нам просто не зрозуміло, чи є для цього суттєві підстави", - йдеться у тексті заяви.

Пентагон продовжить консультації з Польщею та іншими союзниками по Альянсу з цього питання і "складними логістичними проблемами", які воно викликає.

"Проте ми не вважаємо пропозицію Польщі обґрунтованою", - заявив Кірбі.

Як писав УНІАН, 8 березня стало відомо про готовність уряду Польщі передати у розпорядження Сполучених Штатів Америки усі свої винищувачі МіГ-29, про які просила Україна.

Водночас Польща закликала США на заміну надати їй вживані літаки з відповідними експлуатаційними можливостями.

У заяві також йшлося, що польський уряд закликає вчиняти так само й інших союзників по НАТО, які мають на озброєнні літаки МіГ-29.

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